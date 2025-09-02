Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 12vom 02.09.2025
Folge 12: Der Stein in meiner Ecke

42 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 12

Kowalski findet seine Asservatenkammer am frühen Morgen völlig verwüstet vor; im Safe fehlen 41.000 Dollar. Das Chaos und fehlendes Vertrauen seines Vorgesetzten setzen ihm so zu, dass er kurzerhand seinen Job kündigt. Während Herm damit beauftragt wird, die Aufräumarbeiten zu beaufsichtigen, muss das Team den Dieb des entwendeten Geldes schleunigst finden.

