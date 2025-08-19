Beichten und GeheimnisseJetzt kostenlos streamen
Folge 8: Beichten und Geheimnisse
42 Min.Folge vom 19.08.2025Ab 12
Ein Priester stirbt während der Beichte. War der zweite Pastor der Gemeinde das eigentliche Ziel? Gibbs begleitet Randy in die Kirche, doch der Fall reißt alte Wunden auf. Kann Gibbs den Täter finden, ohne von seiner Vergangenheit eingeholt zu werden?
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.