SAT.1Staffel 1Folge 8vom 19.08.2025
Folge 8: Beichten und Geheimnisse

42 Min.Folge vom 19.08.2025Ab 12

Ein Priester stirbt während der Beichte. War der zweite Pastor der Gemeinde das eigentliche Ziel? Gibbs begleitet Randy in die Kirche, doch der Fall reißt alte Wunden auf. Kann Gibbs den Täter finden, ohne von seiner Vergangenheit eingeholt zu werden?

