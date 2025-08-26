Navy CIS: Origins
Folge 10: Blue Bayou
42 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 12
Lala ist nach den Ereignissen in Mexiko - und wegen Gibbs' Vertrauensbruch - zutiefst erschüttert. Sie beschließt, das Team zu verlassen. Während Gibbs sich auf ein einsames Weihnachtsfest vorbereitet, erreicht ihn eine erschütternde Nachricht: Seine Vermieterin Ruth ist schwer erkrankt.
