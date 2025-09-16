Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: Origins

Monsun

SAT.1Staffel 1Folge 13vom 16.09.2025
Monsun

MonsunJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Origins

Folge 13: Monsun

42 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12

Der Fall des Veteranen Tom Molina, der seinen Freund Pete vermisst und völlig aus der Bahn geworfen wurde, berührt Franks zutiefst und konfrontiert ihn mit seiner Zeit in Vietnam. Er teilt Toms Sorgen und Nöte, denn er selbst hätte nach dem Krieg auch auf der Straße enden können. Nur durch die zufällige Begegnung mit Trish hat er den Sprung zurück in ein geregeltes Leben geschafft.

