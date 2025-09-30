Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: Origins

Cecilia

SAT.1Staffel 1Folge 18vom 30.09.2025
Cecilia

Navy CIS: Origins

Folge 18: Cecilia

42 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Lara Macy wittert ihre Chance: Um als Juristin bei der JAG durchzustarten, muss sie Gibbs' Verwicklung in den Mord an Kartellboss Pedro Hernandez beweisen. Dafür spannt sie ihre Freundin Lala ein, die Gibbs zu einer Aussage bewegen soll ...

