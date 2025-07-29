Navy CIS: Origins
Folge 2: Sandman
42 Min.Folge vom 29.07.2025Ab 12
Leroy Jethro Gibbs ist weiterhin auf der Jagd nach einem flüchtigen Scharfschützen. An der Seite seines Mentors Mike Franks stellt er sich neuen Herausforderungen und festigt seinen Platz im Team, während sich die Ermittlungen zuspitzen.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.