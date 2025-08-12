Navy CIS: Origins
Folge 6: Inkognito
41 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12
Ein vermeintlicher Suizid entpuppt sich als brisanter Mordfall. Durch einen anonymen Tipp kommen die Ermittler dem Motiv des Mordes auf die Spur: Das Opfer hat möglicherweise streng geheime Informationen weitergegeben, die eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen. Mit Unterstützung des FBI kommen sie dem Täter näher. Schließlich schleusen sich Gibbs und Lala inkognito in einen Club, um den Verdächtigen zu stellen ...
Navy CIS: Origins
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.