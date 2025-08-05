Navy CIS: Origins
Folge 4: Der Grund zum Leben
42 Min.Folge vom 05.08.2025Ab 12
Das NCSI-Team wird zu einem Mordfall gerufen, der die Nachbarschaft in helle Aufregung versetzt: Es gibt nicht nur eine Tote, sondern auch ein vermisstes Mädchen. Gibbs kann die Kleine zwar nach einiger Zeit finden, doch sie möchte nicht mit ihm sprechen. Schließlich gelingt es ihm, zu ihr durchzudringen und mit ihrer Hilfe ein Phantombild zu erstellen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: Origins
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.