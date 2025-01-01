Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 1: Das neunte Gebot
21 Min.Ab 12
Janosch Niehaus schläft kurz vor seiner Hochzeit mit seiner zukünftigen Schwiegermutter Manu Dietrich. Eine Affäre mit tödlichen Folgen, denn kurze Zeit später wird Manus Lebensgefährte brutal erschlagen. Die Ermittlungen decken eine grausame Familientragödie auf ...
