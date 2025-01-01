Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 4: Lieb mich
22 Min.Ab 12
Als Sylvia Kottmann von ihrem Ehemann Marco für eine wesentlich ältere Frau verlassen wird, rastet sie aus. Ihre Nebenbuhlerin Renate wird drei Wochen später erschlagen aufgefunden. Doch ist wirklich alles so klar, wie es scheint?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1