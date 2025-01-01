Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Leichte Beute

SAT.1Staffel 10Folge 12
Folge 12: Leichte Beute

22 Min.Ab 12

Die 17-jährige Lilli Bergmann wird tot in der Nähe eines Parkplatzes aufgefunden. Das Mädchen war nur leicht bekleidet und wurde übel zugerichtet. Doch was ist passiert? Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf und kommen nach und nach einer grausamen Wahrheit auf die Spur ...

