Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 10Folge 10
Folge 10: Kein Weg zurück

22 Min.Ab 12

Schau nicht weg! Das denkt sich auch Bernd Frier, als er Zeuge einer "Happy Slapping"-Attacke wird. Doch diese Zivilcourage muss er auf brutalste Weise bezahlen: mit seinem Leben. Die Kommissare stoßen bei diesem Fall an ihre Grenzen, allen voran Katrin Becker, denn deren Tochter scheint etwas mit der Sache zu tun zu haben ...

