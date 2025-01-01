Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 15: Tod einer Hobbyhure
22 Min.Ab 12
Hobbyhure Jutta Lahmers wird in ihrer eigenen Wohnung tot aufgefunden. Auf der Suche nach dem Täter gibt nicht nur der verständnisvolle Ehemann Rätsel auf. Die Kommissare ermitteln zwischen frivolen Freiern, enttäuschten Ehefrauen und wütenden Familienmitgliedern und tappen schließlich in eine hinterhältige Falle ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
