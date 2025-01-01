Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 20: Ungeliebt
22 Min.Ab 12
Liebe kostet - manchmal sogar das Leben - Die Prostituierte Cindy wird brutal erstochen. Doch warum musste die junge Faru sterben? Die Kommissare geraten in einen Sumpf aus krankhafter Eifersucht ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1