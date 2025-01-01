Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 2: Die Geliebte
22 Min.Ab 12
Lisa Kretschmar behauptet, von ihrem Chef vergewaltigt worden zu sein. Als sie kurze Zeit später tot in ihrer Wohnung aufgefunden wird, stellt sich eine wichtige Frage: Hängt der Mord mit der mutmaßlichen Vergewaltigung zusammen?
