SAT.1Staffel 10Folge 11
Folge 11: 24 Stunden Freiheit

22 Min.Ab 12

Acht Jahre hat Häftling Klaus Endrisch seinem neuen Leben außerhalb der Gefängnismauern entgegengefiebert. Doch kurz nach seiner Entlassung wird er brutal erstochen. Bei ihren Ermittlungen müssen die Kommissare feststellen, dass in acht Jahren aus Liebenden Fremde und aus Freunden Feinde geworden sind ...

SAT.1
