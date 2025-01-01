Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 9: Willenlos
22 Min.Ab 12
Bewährungshelfer Steffen Mader sucht Sex ohne Verpflichtungen und findet den Tod. Als er erstochen aufgefunden wird, entdecken die Kommissare, dass der Sozialarbeiter nicht nur mit schweren Jungs, sondern auch mit gefährlichen Frauen zu tun hatte und stoßen zugleich auf Maders dunkle Seite ...
