Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 3: Verlockendes Angebot
22 Min.Ab 12
Der Wunsch nach einem besseren Leben in Deutschland treibt die polnischen Geschwister Danuta und Piotre Jamislav in die Hände skrupelloser Betrüger. Danuta gelingt die Flucht, doch dann wird einer ihrer Entführer tot aufgefunden ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1