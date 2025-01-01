Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 13: Vergiss mein nicht
22 Min.Ab 12
Auf alten Schiffen lernt man Segeln - das dachte sich auch der Altenpfleger Marvin Kaczynski, als er mit der 46 Jahre älteren Trude Meier eine Affäre anfing. Doch diese Liaison endet für den 29-Jährigen tödlich. Er stirbt qualvoll an einem vergifteten Kuchen. Musste der junge Betreuer sterben, weil er eine weitaus ältere Frau liebte?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1