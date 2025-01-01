Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das Schweigen der Lehrer

SAT.1Staffel 10Folge 102
Das Schweigen der Lehrer

Folge 102: Das Schweigen der Lehrer

22 Min.Ab 12

Der beliebte Lehrer Tim Berner wird brutal zusammengeschlagen. Die Kommissare verdächtigen zunächst eine rücksichtslose Schülerclique, doch der Fall bringt Geheimnisse ans Tageslicht, mit denen niemand gerechnet hat ...

