Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 107: Die Lügnerin
22 Min.Ab 12
Im Netz ihrer eigenen Lügen: Die krankhafte Lügnerin Katharina wird auf einem Therapiehof vergewaltigt, doch niemand glaubt ihr. Die Wahrheit kennt nur ihre Therapeutin Corinna Sawatzki, die jedoch wenig später brutal erschlagen aufgefunden wird ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1