Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 110: Zivilcourage
22 Min.Ab 12
Retter in der Not: Als zwei rücksichtslose Schlägerinnen die erst elfjährige Schülerin Johanna Droll ausrauben wollen, greift Antonia Rabe beherzt ein und hilft. Doch kurz darauf wird sie selbst brutal zusammengeschlagen. Während die Kommissare versuchen, den Fall aufzuklären, kämpft das Opfer im Krankenhaus ums Überleben ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1