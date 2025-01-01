Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 118: Gewissensbisse
21 Min.Ab 12
Schatten der Vergangenheit: Ein anonymer Anruf führt die Kommissare zum Versteck einer Leiche, die bis auf die Knochen verwest ist. Wer ist der Tote? Und wer ist die geheimnisvolle Anruferin?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1