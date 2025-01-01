Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 119: Leiche gesucht
22 Min.Ab 12
Paul Brandner wird per SMS mitgeteilt, dass seine Geliebte Bea Zimmer verstorben ist. Doch diese ist quicklebendig und gibt an, keinen Paul Brandner zu kennen. Kurz darauf wird Paul tot aufgefunden. Hat die verzweifelte Bea ihre Ehe retten wollen oder haben etwa die betrogenen Ehepartner Rache geübt?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1