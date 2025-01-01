Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Leiche gesucht

SAT.1Staffel 10Folge 119
Folge 119: Leiche gesucht

22 Min.Ab 12

Paul Brandner wird per SMS mitgeteilt, dass seine Geliebte Bea Zimmer verstorben ist. Doch diese ist quicklebendig und gibt an, keinen Paul Brandner zu kennen. Kurz darauf wird Paul tot aufgefunden. Hat die verzweifelte Bea ihre Ehe retten wollen oder haben etwa die betrogenen Ehepartner Rache geübt?

SAT.1
