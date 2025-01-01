Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kriegsdienst

SAT.1Staffel 10Folge 123
Folge 123: Kriegsdienst

23 Min.Ab 12

Beim Bund missbraucht: Die junge Soldatin Michaela Rückert wird während eines Manövers vergewaltigt. Wenig später wird Jan Fisker, ein Soldat aus ihrer Einheit, gezielt erschossen. Handelt es sich um einen Zufall oder einen Racheakt? Die Kommissare bemühen sich um die Aufklärung des Falls ...

