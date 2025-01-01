Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 127: Geschlagene Seelen
22 Min.Ab 12
Manuela Kleff wird jahrelang von ihrem Mann misshandelt. Als sie zu ihrer Familie flieht, wird ihre Schwester Vera kurz darauf tot im Garten gefunden. Hat Manuelas brutaler Ehemann wieder zugeschlagen oder steckt ein anderes Geheimnis hinter ihrem Tod?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
