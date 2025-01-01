Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 128: Der zweite Mann
22 Min.Ab 12
Aus purer Verzweiflung und Geldnot begeht Tim Fuchs einen überstürzten Bankraub, der für ihn in Handschellen endet. Seine Ehefrau Jenny ahnt, wer der unerkannt entkommene Komplize ihres Mannes ist, schweigt aber aus Angst. Was hat die eingeschüchterte Frau zu verbergen? Steckt sie selbst mit hinter dem Verbrechen?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
