Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der zweite Mann

SAT.1Staffel 10Folge 128
Der zweite Mann

Der zweite MannJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 128: Der zweite Mann

22 Min.Ab 12

Aus purer Verzweiflung und Geldnot begeht Tim Fuchs einen überstürzten Bankraub, der für ihn in Handschellen endet. Seine Ehefrau Jenny ahnt, wer der unerkannt entkommene Komplize ihres Mannes ist, schweigt aber aus Angst. Was hat die eingeschüchterte Frau zu verbergen? Steckt sie selbst mit hinter dem Verbrechen?

