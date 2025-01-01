Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nächstenliebe

SAT.1Staffel 10Folge 131
Folge 131: Nächstenliebe

22 Min.Ab 12

Familienvater Sven Wolking wird eine Kellertreppe hinuntergestoßen und stirbt. Unter Verdacht gerät der Stalker von Svens Freundin Dinah. Er lebt im selben Haus und macht der Familie seit Jahren das Leben zur Hölle. Aber offenbar hatte nicht nur er ein Interesse an Svens viel zu frühem Tod ...

SAT.1
