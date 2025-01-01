Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Großstadtträume

SAT.1Staffel 10Folge 132
Großstadtträume

Folge 132: Großstadtträume

22 Min.Ab 12

Während eines Internettelefonats wird die Krankenschwester Julia Schütte mit einer Schere erstochen. Wollte jemand verhindern, dass das Mädchen vom Land seinen Traum vom Großstadtleben verwirklicht? Oder ist sie auf der Suche nach sich selbst über zu viele Leichen gegangen?

