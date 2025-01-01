Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 133: Ausgeträumt
22 Min.Ab 12
Melanie Cambio wagt den mutigen Sprung in die Selbständigkeit und riskiert einiges: Sie übernimmt einen Minigolfplatz. Doch plötzlich stürmt die Polizei das Areal und findet Drogen und Diebesgut - auf einmal ist für Melanie nichts mehr, wie es war.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1