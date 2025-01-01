Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wenn Eltern Kinder werden

SAT.1Staffel 10Folge 136
Folge 136: Wenn Eltern Kinder werden

22 Min.Ab 12

Familie Kirsch steht vor dem Nichts: Durch ein Feuer in ihrer Wohnung ist ihr gesamter Besitz in Flammen aufgegangen. Für die Kommissare sieht alles nach Brandstiftung aus. Aber anstatt zusammenzuhalten, beschuldigen sich die Familienmitglieder gegenseitig. Die Ermittler müssen nun herausfinden, wer ein Motiv hatte ...

SAT.1
