SAT.1Staffel 10Folge 143
Folge 143: Paulas Blut

22 Min.Ab 12

Die kleine Paula hat kaum Überlebenschancen - nur eine Organspende könnte ihr Leben retten. Doch ihr Vater Hendrik scheidet als Spender aus. Ist er etwa gar nicht Paulas leiblicher Vater? Als wäre das nicht schon schlimm genug, gerät Hendrik schließlich auch noch unter Mordverdacht.

