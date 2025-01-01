Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 151: Die Patchworkfamilie
22 Min.Ab 12
Leider muss die verliebte Sarafina Weinert einsehen, dass sie ihrer verhassten Stiefschwester Jaqueline besser geglaubt hätte. Denn ihr erstes Mal mit ihrer großen Liebe Björn endet im Desaster. Die Kommissare ermitteln zwischen Hass, Liebe und Eifersucht.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1