Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 155: Schiffe versenken
22 Min.Ab 12
Weltenbummler John Wilson wird im Duisburger Hafen niedergeschossen. Seiner schwangeren Freundin Annika hatte er verschwiegen, dass er längst schon wieder in Deutschland war. Was hatte Wilson zu verbergen - und warum musste er sterben?
