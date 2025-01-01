Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 158: Muskelspiele
22 Min.Ab 12
Der Bodybuilder Max Pelzke wird vor einem Fitnessstudio brutal erstochen. Schnell stellt sich heraus, dass der Casanova mehr als nur einer Frau den Kopf verdreht hat. Wurde ihm sein Bettsport zum Verhängnis?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1