Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 163: Hiebe statt Liebe
22 Min.Ab 12
Was auf den ersten Blick wie ein harmloser Familienstreit aussieht, endet mit einem Mord. Die Ermittler decken ein ungewöhnliches Geheimnis der Familie Brackens auf und stoßen auf eine Welt, in der Gewalt immer eine Lösung zu sein scheint.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1