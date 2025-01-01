Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 170: Wir waren noch Kinder
22 Min.Ab 12
Der Fußballbetreuer Helmut Fliegel wird tot in den Duschräumen seines Vereins gefunden. Die Kommissare stoßen auf eine 20 Jahre alte Tat und auf drei hilflose Jungs, die noch heute unter den Schatten der Vergangenheit leiden.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1