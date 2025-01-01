Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 172: Schädelbrummen
22 Min.Ab 12
Mord im Krankenhaus - Chefarzt Dr. Stefan Liebig wird erschlagen in seinem Büro aufgefunden. Musste er wegen einer verunglückten Bandscheiben-OP sterben? Die Kommissare ermitteln in der Klinik und kommen einem unfassbaren Skandal auf die Spur ...
