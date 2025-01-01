Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ins Netz gegangen

SAT.1Staffel 10Folge 174
Ins Netz gegangen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 174: Ins Netz gegangen

22 Min.Ab 12

Todesfalle Internet: Die 16-jährige Jenny Pütz läuft von zu Hause weg, um sich mit ihrer Internetbekanntschaft zu treffen. Kurz darauf fehlt jede Spur von ihr. Schnell wird klar, dass sich Jenny in den Händen eines verurteilten Sexualverbrechers befindet. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...

