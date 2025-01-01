Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 22: Der letzte Abschlag
22 Min.Ab 12
Peter Kaufmann wird in seinem eigenen Haus brutal erschlagen. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf eine bildhübsche spanische Austauschschülerin, eine blutjunge Freundin und einen Sohn, der seinen Vater verehrte ... Doch je tiefer die Ermittlungen gehen, umso mehr bekommt die scheinbar heile Welt der angeblich glücklichen Familie Risse ...
