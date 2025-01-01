Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Vor den Kopf gestoßen

SAT.1Staffel 10Folge 28
Vor den Kopf gestoßen

Vor den Kopf gestoßenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 28: Vor den Kopf gestoßen

22 Min.Ab 12

Die 18-jährige Agnes Jarleton wird auf einer Schulfeier brutal erschlagen. Im Laufe der Ermittlungen müssen sich die Kommissare folgende Frage stellen: War die französische Austauschschülerin wirklich die Unschuld vom Lande oder eine eiskalt berechnende Lolita?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen