Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 31: Sex, Drugs & Rock'n'Roll
22 Min.Ab 12
Die Bretter, die die Welt bedeuten - für Sascha Ullrich, Sänger der Band "Gagged Hearts", bedeuten sie den Tod. Der 21-Jährige wird brutal aufgeschlitzt. Wer setzte dem Traum des jungen Künstlers ein so bestialisches Ende?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1