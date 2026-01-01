Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spiegelbild in Splittern

SAT.1Staffel 10Folge 32
Folge 32: Spiegelbild in Splittern

22 Min.Ab 12

Um seinen kleinen Sohn für sich zu haben, würde der Brasilianer Rodinho Peres über Leichen gehen. Wenig später wird seine Schwägerin ermordet. Und wie die Ermittlungen zeigen, ist in der Familie nichts wie es auf den ersten Blick scheint ...

SAT.1
