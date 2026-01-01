Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 40: Es bleibt in der Familie
22 Min.Ab 12
Trautes Heim, Glück allein? Der gewalttätige Familienvater Konrad Heller wird erstochen neben einer Mülltonne gefunden. Auf der Suche nach dem Täter ermitteln die Kommissare innerhalb einer Familie, in der Alkohol, Gewalt und Hass an der Tagesordnung sind ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
