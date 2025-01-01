Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 42: Verblüht
22 Min.Ab 12
Der Friedhofsgärtner Werner Tietze verschwindet spurlos. Die Kommissare ermitteln zwischen Intrigen, Raffgier, Liebe und Leidenschaft. Und die trügerische Fassade der Patchworkfamilie des Opfers beginnt zu bröckeln. Schließlich ist es das Klingeln eines Handys, das Licht ins Dunkel bringt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1