Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Landlust

SAT.1Staffel 10Folge 44
Landlust

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 44: Landlust

22 Min.Ab 12

Halbnackt und völlig verängstigt wird die 23-jährige Studentin Marie Selig an einer Landstraße aufgegriffen. Das Mädchen wurde nach einem Disco-Abend betäubt und verschleppt und musste mehrere Tage in der Gewalt ihres Entführers Höllenqualen erleiden. Als die Spur zu einem verlassenen Bauernhof führt, machen die Kommissare eine weitere grauenhafte Entdeckung ...

SAT.1
