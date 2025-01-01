Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 50: Das Sorgenkind
22 Min.Ab 12
Der Autist Kevin Konjetzky irrt durch die Stadt - ein blutiges Messer in den Händen. Hat er Manfred Köster erstochen, den Freund seiner Mutter? Die Kommissare bekommen nichts aus dem 20-jährigen Kevin heraus, aber auch die übrigen Familienmitglieder haben offenbar etwas zu verbergen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1