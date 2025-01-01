Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 51: Katerstimmung
22 Min.Ab 12
Studentin Gina Mohr ist der Traum eines jeden Mannes. Doch damit hat sie sich nicht nur Freunde gemacht. Während einer Party wird die schamlose Studentin tot aufgefunden - und es gibt mehr als einen, der gute Gründe hätte, sich an Gina zu rächen.
