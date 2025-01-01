Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ein fast perfekter Plan

SAT.1Staffel 10Folge 53
Ein fast perfekter Plan

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 53: Ein fast perfekter Plan

22 Min.Ab 12

Der notorische Fremdgänger David Reimer wird in einer Sauna brutal niedergestochen. Seine Ehefrau Angela hätte ein Motiv, war aber zur Tatzeit bei der Beichte. Doch welches dunkle Geheimnis belastet ihr Gewissen?

