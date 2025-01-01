Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Eine Leiche im Keller

SAT.1Staffel 10Folge 58
Eine Leiche im Keller

Eine Leiche im Keller

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 58: Eine Leiche im Keller

22 Min.Ab 12

Die drogenabhängige Anna Laska landet auf der Straße. Nur ihre Mutter hält zu ihr und bietet der 17-Jährigen Unterschlupf im Keller. Als dort ihr Halbbruder Patrik tot aufgefunden wird, ist Anna plötzlich spurlos verschwunden ...

